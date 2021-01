Kanal 2 eetrisse jõuavad saated Postimehe uudistega

Postimehe tootejuhi Toomas Verrevi sõnul on Postimehe puhul tegemist Eesti vanima seni ilmuva ajalehega, mis ei ilmu enam ammu vaid paberil. «Lisaks klassikalistele tekstipõhistele lahendustele püüame pidevalt leida uusi põnevaid meediakasutusi, mis võimaldaks meie kvaliteetset sisu inimesteni viia. Me saame aru veebi TV võimalustest, kuid lineaarne televisioon on tänaseni parim viis sõnumi viimiseks laiemate rahvahulkadeni. Kanal2 on üks Eesti populaarsemaid telekanaleid, sellepärast on meil ka hea meel, et just selles kanalis Postimehe uudised eetrisse lähevad,» lisas ta.