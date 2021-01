Otsepilt ⟩ Eksperdid annavad ülevaate vaktsineerimiskava murekohtadest

Sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder (Keskerakond) ütles, et hiljuti algust tehtud vaktsineerimisega seoses on esile kerkinud eri murekohti ja küsimusi ning tänasel riigikogu avalikul istungil soovitakse saada nende kohta põhjalikumaid selgitusi.

«Oleme kuulnud väiteid, et kõik ei lähe nii sujuvalt, nagu soovitud, kuid teisalt on arusaadav, et kujunenud olukord nõuab jooksvaid lahendusi ja kiireid ümberorienteerumisi ning praegust elu ei ole võimalik korraldada ettekirjutatud stsenaariumide järgi,» nentis Mölder.

Sotsiaalkomisjoni asejuhi Helmen Küti (SDE) sõnul on kiire ja hästi korraldatud vaktsineerimine võtmetähtsusega. «Usun, et meie tervishoiusüsteem teeb kõik endast oleneva, et võimalikult suur hulk elanikkonnast saaks kiiremas korras vaktsineeritud. Seetõttu pean äärmiselt oluliseks terviseameti, aga ka teiste vastutavate institutsioonide järjekindlat koordineeritud informeerimist ja selgitustööd, et inimesed ei jääks vaktsineerimisega seotud murede ja hirmudega üksi,» sõnas Kütt.

Lisaks räägitakse ka uute vaktsiinide turule jõudmisest ning hooldekodude töötajate ja seal elavate inimeste vaktsineerimisest.

«Eakad on viirusele eriti vastuvõtlikud ja küsimus nende vaktsineerimisest esimeste seas on väga tähtis, sest nende inimeste haigestumisel on suur koormus ka haiglakohtadele, kuna vanusest ja madalamast immuunsusest tulenevalt satuvad nad sagedamini ka haiglasse,» selgitas Kütt.

Istungile on kutsutud sotsiaalministeeriumi, terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Patsientide Liidu, ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja apteekide esindajad.

10. jaanuari seisuga on Eestis Covid-19 vastu vaktsineeritud 10749 inimest ehk 0,81 protsenti elanikkonnast.