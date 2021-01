Soomes avastati Eestist saabunul Briti koroonaviiruse mutatsioon

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar pole selle uudisega veel kursis, kuid ütleb, et see ei ole väga üllatav. «Olen ka enne öelnud, et see, et seda meil ei ole veel leitud, ei tähenda, et seda meil ei ole,» selgitas Lutsar ja lisas, et kogu maailmas leiavad riigid uusi tüvesid.