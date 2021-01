Avariirohke tänavalõik: kaamera fikseeris mõne tunniga üle 1000 kiiruseületaja

Liiklusjärelevalvekeskuse teatel oli 7. jaanuaril Tammsaare tee pikendusele paigaldatud mobiilne kiiruskaamera. Vähem kui kolme tunni jooksul fikseeris kaamera rohkem kui 1000 kiiruseületajat. Kõige kurvem on aga see, et mitmedki juhid ületasid lubatud suurimat kiirust pea kahekordselt.

Politsei tuletab meelde, et liiklusmärk 351 «Suurim kiirus» keelab sõita suurema sõidukiirusega (km/h), kui märgil näidatud. «Tallinnas, Tammsaare tee pikendusel on muutuva teabega liiklusmärgid olnud väljas varsti juba pea kaks aastat ja kellaajaliselt liikumiskiirust piiravad märgid veelgi pikemalt, kuid ikka tundub, et liiklusmärgid on liiga väikesed,» nenditakse liiklusjärelevalvekeskuse postituses.