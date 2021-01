Noorsotsid korraldavad Toompeal meeleavalduse

«On hästi teada, et antud abielureferendumi tegelikuks eesmärgiks on EKRE püüd teha endale riigi raha eest valimiskampaaniat,» kommenteeris ürituse eestvedaja ja noorsotside Tallinna klubi juht Getter-Agnes Aareleid. «Oma olemuselt on see referendum aga sisutühi petuskeem: ei «jah» ega «ei» vastus ei kohusta riigi juhte millekski. Kuid täiesti vastuvõetamatu on seda teha parlamendi vaigistamisega,» lisas ta.