Mölder sõnas Postimehele, et Keskerakonna fraktsioon ei ole jõudnud veel teemat arutada, kuid isiklik seisukoht on tal olemas. «Ma ei saa rääkida Keskerakonna fraktsiooni nimel, aga tundes erakonnakaaslasi, siis ma pean väga vähetõenäoliseks, et sellist sammu toetama asutakse.