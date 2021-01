Ratas: president astub ettepanekuga jõulise sammu päevapoliitikasse

«Mida ta antud initsiatiiviga taotleb? Kas see on vähemusi, abielu või mingit muud küsimust puudutava seaduseelnõu rahvahääletusele panek? Sellega astub president igatahes jõulise sammu päevapoliitikasse.»

«Kui öelda A, siis tuleb öelda ka B,» ütles Ratas lisades, et igal Vabariigi presidendi avaldusel on kaal, mistõttu oleks aus edastada inimestele selge sõnum, millist seaduseelnõu Kersti Kaljulaid rahvahääletusele panna soovib.

«Praegu on kavandatud rahvahääletus läbi viia muu riigielu küsimusena, mis ei too kaasa mingit poliitilist vastutust,» märkis president Kersti Kaljulaid. «Teen ettepaneku praegune menetlus katkestada ning esitada küsimus abielu mõiste kohta vastavalt põhiseaduse § 105 toodud võimalusele seaduseelnõuna. See oleks oma olemuselt usaldushääletus praegusele riigikogu koosseisule,» ütles president.