Teadlased soovitavad koduõppel lapsed tagasi kooli lasta

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas Postimehele, et tõesti on selline soovitus valitsusele antud, kuid pole lisatud ühtegi kuupäeva. «Valitsus vaatab meie otsuse üle ning siis otsustab, kas see ettepanek on sobiv või mitte,» lausus Lutsar. Ta lisas, et laste puhul on koroonaviirusega nakatumine väga palju langenud.