Kohus jättis väikelast rusikaga näkku löönud mehe karistust kandma

Kohus leidis, et Egert Musta (38) ennetähtaegne vanglast vabastamine ei ole põhjendatud. Kohus arvestas otsustamisel, et Must pani vägivaldseid kuritegusid toime pika aja jooksul oma endise elukaaslase 2,5-aastase lapse suhtes ning tekitas lapsele hulga tervisekahjustusi, sealhulgas ka eluohtliku tervisekahjustuse.