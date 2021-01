Jõks: presidendi ettepanek võimaldab panna poliitilise vastutuse sinna, kuhu see kuulub

«Kas president on sekkunud päevapoliitikasse?» küsis vandeadvokaat ning jätkas: «Presidendi ettepanek menetleda rahvahääletust seaduseelnõuna ja siduda usaldushääletusega tagab nii «Jah» kui «Ei» vastuse võrdse õigusliku kaalu. Lisaks võimaldaks see panna poliitilise vastutuse, kuhu see kuulub – rahvahääletuse eestvedajatele ja takkakiitjatele. Mitte aga valijatele.»

Jõks rõhutas, et rahvahääletuse küsimusele «Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?» antav vastus «Jah» tähendab algatajate arvates keeldu perekonnaseaduses abieludefinitsiooni muuta. «Ei»-vastus on lihtsalt signaal.

«Teisisõnu, «Jah» on riigiorganitele kohustuslik ja «Ei» isegi mitte soovituslik. Kahtlen, kas põhiseadusega on kooskõlas küsimus, kus hääletajate vastustel on erinev kaal,» nentis Jõks. «Hetkel pakutud küsimusega rahvahääletuse toetajatel «oma nahk» mängus pole. Mõlemad tulemused on turvalised ehk mitte midagi ütlevad. Häbi nagunii ammu minetatud.»