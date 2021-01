Põlluaas: Kaljulaid võttis omaks opositsiooni demagoogilise retoorika

«Vabariigi president saatis erakondadele kirja, milles ta enda sõnul pakub välja abieluteemalise rahvahääletuse osas kompromissi. Paraku jääb selgusetuks, milles see nn kompromiss seisneb. Ettepanek panna rahvahääletusele hoopis mingi uus seaduseelnõu teeb olukorra vaid segasemaks ja keerulisemaks. Rääkides abielust, siis millise seaduse järgi meil vajadust veel oleks? Perekonnaseadus on meil juba olemas. Küsimus pole seaduses vaid selle ühele sättele põhiseadusliku kaitse andmises läbi rahvahääletuse ehk referendumi,» kirjutas Põlluaas.

«President on võtnud omaks opositsiooni demagoogilise retoorika ja väidab justkui polevat üheselt selge, millised mõjud on rahvahääletuse teistsuguse tulemuse, ehk EI puhul. Kordan üle – JAH tulemuse puhul saab abielu kui liit mehe ja naise vahel endale põhiseadusliku kaitse ning seda ei saa muuta teisiti kui läbi uue referendumi. EI tulemuse puhul ei saa abielu endale põhiseaduslikku kaitset ning iga riigikogu koosseis võib selle kaotada või muuta seda homoabielu seadustamise, polügaamia või millegi muuga. Ei tahaks hästi uskuda, et president nendest erinevustest tegelikult aru ei saa,» selgitab EKRE üks juhtpoliitikuid Põlluaas.

Tema meelest on eksitav ka president Kaljulaidi väide, et suure osa Eesti inimeste jaoks ei ole sellise rahvahääletuse korraldamine praegu oluline või vajalik. «Vastupidi! Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Norstati värske küsitluse põhjal osaleks 72% inimestest referendumil ja 63% neist toetab abielu kui mehe ja naise liitu.»

Põlluaas leiab, et kompromiss oleks see, kui president Kaljulaid tagaks opositsiooni nõusoleku, et koalitsioon saaks korraldada põhiseaduse muutmise rahvahääletuse ja anda niimoodi abielule veelgi suurem kaitse. Siis oleks ka presidendi soov, et EI vastuse korral peaks riigikogu laiali minema, täidetud, ütleb Põlluaas.

Helme: jõhker võimukaaperdamise katse

Kaljulaidi ettepanekut kommenteeris ühismeedias ka EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme.

«Kersti Kaljulaid käib korra kohtumas Putiniga ja kohe jäävad kombed külge. Inimesel on tekkinud ettekujutus, et Eestis ka on presidendi asi parlamenti laiali saata ja dekreetidega seadusandlust kujundada. Selline nukkidega opositsioonile appi tõttamine ja päevapoliitikasse trügimine iseenesest ei üllata, nii, nagu ei üllata seegi, et inimesel puudub täielikult adekvaatne enesehindamise võime,» kirjutas Helme.

Ta jätkab: «Eesti on põhiseaduse järgi parlamentaarne riik. Presidendil ei ole võimalik riigikogu laiali saata või riigikogule juhiseid anda. Ometi ta praegu seda üritab mingi kummalise tagaukse jokk-skeemiga.»

Helme rõhutab, et Kersti Kaljulaid ei ole ühelgi valimisel kandideerinud, ei ole ühelgi valimisel üheltki kodanikult ainsatki häält saanud. «Tal puudub mandaat, aga ka seaduslik volitus, ammugi puudub tal autoriteet, et anda soovitusi või teha ettepanekuid riigikogule. Täiesti skandaalne on tema ettekujutus, et tema võib algatada erakorralisi valimisi. Taoline ettepanek on järjekordne jõhker võimukaaperdamise katse. Oma olemuselt demokraatiavastane ja põhiseaduse vastane.»