Veider juhtum: koeraga jalutanud peremees ei märganud loomakese kadumist

«Minu kolleeg, kes on suur koerasõber, sai looma kätte – koer oli läbi külmunud ja värises. Viisime ta autosse sooja ja kutsusime välja loomade varjupaiga töötaja,» rääkis mupo vaneminspektor Anastassia Mäe.

Koera kaelarihmal oli omaniku telefoninumber ja nii saadi kiiresti ühendust ka peremehega. Selgus, et eakas mees oli koeraga jalutamas ja siis otsustas peatusele lähenenud bussile joosta. Kuna koer ei olnud tal rihma otsas, siis jäi ta peremehest maha.

«Ütlesin Daimondile, et tule, ja hakkasin ees jooksma. Alles bussis olles märkasin, et teda polnudki minuga,» rääkis mees muretult ja pöördus heatujuliselt oma koera poole: «Ah, et sina kadusid mul ära!»