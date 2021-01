VIDEO ⟩ Indrek Saar: Jüri Ratasel on võimalik aeg maha võtta, et mingitki ühisosa leida

«Lisaks sellele, et see (referendum) on meie arvates selgelt lõhestav ja diskrimineeriv, oleme nüüd jõudnud olukorda, kus ta lisaks kõigele plaanitakse läbi viia ka ebaseaduslikult,» rõhutas Saar.

Selles situatsioonis on Saare sõnul kõigi poliitikute kohustus otsida kompromissi. «Vähim oleks see, et peaminister ütleks, et võtame korraks aja maha, mõtleme uuesti, kas meil on võimalik mingitki ühisosa, kuidas selle asjaga edasi minna nii, et me vähemasti ei tallaks jalge alla kõiki neid põhimõtteid ja reegleid, milles on siiamaani kokku lepitud.»