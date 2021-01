Elektrilevi: enamik voolukatkestusi saab korda täna hilisõhtuks

Kella 16.30 seisuga on märja lume ladestumine puudele ning liinidele põhjustanud ligi poolsada keskpinge riket, elektrivarustus on õnnestunud taastada enam kui 5000 kliendile.

«Üldises vaates pidas võrk lumemöllule vastu. Näiteks Soomes, meiega sarnastes oludes, püsis korraga vooluta olevate klientide arv terve päeva vältel 3500 ja 13 000 vahel. Meil oli see number 300 ja 2500 vahel. Täiesti võrreldavad mastaabid, arvestades et soomlaste rahvaarv on neli korda suurem,» võrdles Elektrilevi esindaja Hardi Puusepp kahe riigi jaotusvõrkude töökindlust.