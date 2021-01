Keskerakonna kahtlustusele vastas Aeg, et selles peavad oma hinnangu andma õiguskaitseorganid ja kohus. «Eks menetlus peab selgitama, mis on iga ühe roll: mis on Keskerakonna roll ja milles teda süüdistatakse? Mis on konkreetselt erakonna peasekretäri (Korb - toim.) roll ja milles teda süüdistatakse?» lausus Aeg.