Ida-Virumaal põleb hooldekodu, hukkunud on kolm inimest

Päästeameti sõnul valitsevad piirkonnas halvad teeolud, mistõttu oli päästjatel raskusi ka sündmuspaigale jõudmisega. Päästeamet teatas kell 23.35 Twitteris, et leitud on sahk lume lükkamiseks. Päästetöid teostavad Jõhvi, Kohtla-Järve, Iisaku, Sillamäe, Kiviõli ja Kunda päästjad.

Kinnistu omanik Indrek Saluvee ütles Postimehele, et sündmuskohal on väga kiire. Küll aga ei pea evakueeritud inimesed tema sõnul öömaja pärast muretsema: «Paneme kõik ära. Kõik saavad omale öömaja. Ei ole üldse küsimus. Mul on olemas mitu maja. Viime ära. Ma ei saa kommenteerida rohkem, sest mul on telefoni hetkel vaja.»