Solman: laenu andmine Porto Francole tundus aus ja õiglane

«Esitatud kahtlustused korruptsioonikuriteos poliitilisel tasandil jahmatasid täna kõiki. Usun, et enamik poliitikuid arvab samamoodi, et riiki saab valitseda vaid ausalt ja läbipaistvalt. Sest me oleme inimeste teenistuses,» kirjutas Solman.

«Väga kahetsusväärne, et saime täna niisugusest teemast kuulda ja seda kõike uudistest lugeda. On selge, et kedagi ei saa süüdi mõista läbi meedia, kellelegi ei saa näpuga näidata enne, kui on kõlanud kohtuotsus,» jätkas Solman.

Rahvastikuministri sõnul istus ka tema valitsuse liikmena sama laua taga, kui otsustati laenu andmine kõnealusele kinnisvaraarendusele. «See tundus aus ja õiglane, nii seda ka esitleti. Kas meid ja kõiki teisi tõesti on petetud, näitab uurimine ja otsustab kohtunik. Igal juhul on täna minul kui poliitikul süda raske ja murelik, sest see kõik ei mõju hästi riigi mainel,» kirjutas Solman, lisades, õiguskaitseorganid teevad oma tööd hästi ja tõde tuleb esile.

Ööl vastu kolmapäeva teatas Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas, et astub korruptsiooniskandaali tõttu tagasi.