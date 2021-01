Erakondade reitingud: EKRE ja sotsid kasvatavad toetust

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,4, Keskerakonda 21,6 ja Eesti 200 16,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Nädalaga ei muutunud ühegi erakonna toetus enam kui 0,5 protsenti, mis tähendab, et toetusportsendid püsivad samal tasemel, kuhu nad olid jõudnud vahetult enne jõule. Reformierakond, kelle toetus kuni jõuludeni liikus pigem langustrendis, on säilitanud liidrikoha ning suurima opositsioonipartei edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 6,8 protsenti.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 14,8 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,2 protsendiga ning Isamaa 6,1 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab 42,5 ja opositsioonierakondi 36,6 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi sõnul ei ole taaskord erakondade toetuses võrreldes eelmise nädalaga märkimisväärseid muutusi näha. Ainsad kaks erakonda, kelle toetus on viimase kolme nädala jooksul näidanud mingit trendi, on olnud sotsiaaldemokraadid ja EKRE, kelle toetus on visalt liikunud ülesmäge.

«Kuid need muutused on olnud liiga väikesed ja lühiajalised, et nendel pikemalt peatuda. Antud hetkel on see stabiilsus mõnevõrra üllatav, kuna selja taga on poliitiliselt kuum nädal seoses abielureferendumi eelnõuga ning võiks eeldada, et eelnõu menetlemine ja sellele esitatud kahtlase väärtusega muudatusettepanekud teatud mõju lõppkokkuvõttes siiski omavad,» märkis Mölder.

Suurte muutusteta nädal toob täiendavat kinnitust selle osas, et Eesti 200 toetuse kiire kasv on peatunud umbes 16,5 protsendi juures. «Kusjuures nende praegusel toetuse tasemel on tekkinud huvitav olukord, kus näiteks meestest ja eestlastest valijate hulgas on Reformierakonna järel teist kohta jagamas kolm erakonda peaaegu võrdse, või vähemalt statistiliselt üksteisest eristamatu toetusega. Kuid siiski on Keskerakond veel ainus erakond, kes suudab Reformierakonnaga teatud valijaskonnagruppides konkureerida,» ütles Mölder.

«Selle nädala reitingud ilmuvad potentsiaalselt märkimisväärse mõjuga poliitilise skandaali ehk PortoFranco kriminaalmenetluse varjus. See võib mõjutada kõikide erakondade toetust vastavalt sellele, kuidas nad suudavad sellest välja tulla. Kui sellest peaks aga saama järjekordne kõrge poliitilise profiiliga kohtuprotsess, mis jääb pikaks ajaks vinduma ilma konkreetseid kohtuotsuseid ning süüdi- või õigeksmõistmisi tootmata, on sellel potentsiaali olla kahjulik mitte ainult väidetavatele asjaosalistele, vaid Eesti poliitilisele süsteemile tervikuna, ükskõik kes milles on süüdi või mitte,» arutles Mölder.