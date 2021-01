Video ⟩ Ratas oma lahkumisotsusest: see on Eesti poliitikas uus tase

«Kord näeb ette, et tuleb homme valitsust sellest teavitada ning tuleb nii kaua valitsust juhtida, kuni on uus valitsus ametis. Seda enam, et peame arvestama, et tegeleme igapäevaselt koroonaviirusega. Loomulikult peab ka see üleminekuvalitsus täitma neid otsuseid. Kindlasti ei pea ma õigeks, et meil tulevad suured poliitilised algatused,» lausus Ratas ning ütles siis, et üks sellistest algatustest on abielureferendum. «Üleminekuvalitsus selliseid initsiatiive enam võtta ei saa.»

Kuigi uus korruptsiooniskandaal on seotud Tallinna linnaga, siis seda, et kahtlusatavana oleks sees mõni Tallinna linnasüsteemis töötav inimene, Ratas ei tea.

Miks sündis otsus tagasi astuda, kuigi tegu oli pelgalt kahtlustusega? «Ma arvan, et see on Eesti poliitikas uus tase, mis on ette pandud. See peabki nii olema. Tegemist on väga tõsise kahtlustusega. Olen alati öelnud, et ma usaldan Eesti õiguskaitseorganeid - olgu see kaitsepolitsei, prokuratuur. Sel hetkel, kui on Keskerakonna peasekretär ja erakond saanud kahtlustuse, on see ainuvõimalik samm, mida ette võtta.»

Keerulisest rahalisest olukorrast hoolimata saab Keskerakond Ratase hinnangul hakkama. «Oleme neli aastat Keskerakonna suhtumist ja käekirja muutnud ning ma arvan, et oleme muutunud päris kõvasti. See näitab seda, et Keskerakond peab edasi muutuma. Sellel muutumiste teel oli see ainuvõimalik otsus, näidata, et Keskerakonna muster ongi muutunud. Võinuks öelda, et Eesti on õigusriik, ootame ära kolm kohtuastet jne. Ma ei pidanud seda võimalikuks. Olen kindlasti tänulik nende nelja aasta eest, on olnud väga suur au.

Millise koalitsiooni Eesti saab? «Keskerakond arvestab täna sellega, et meie positsioon on ... Kindlasti oleme valmis olema nii opositsioonis kui koalitsioonis, aga neid täna hommikul sind paika ei panda, vaid ikka riigikogus.»