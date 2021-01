Kapo kuulas Kõlvarti ja ühe abilinnapea tunnistajatena üle

Kapo on meile kinnitanud, et linnaametnike, sealhulgas ka poliitiliste ametnike suhtes kahtlusi ega pretensioone ei ole. Vähemalt eilse päeva seisuga. Kogutakse infot, meie püüame teha koostööd. Oleme selles protsessis üle kuulatud tunnistajatena,» lisas ta.

«Kõik puudutab niinimetatud Porto Franco juhtumit. Meie algatasime omalt poolt sisekontrolli uurimise vaatamata sellele, et kahtlusi ei ole. Soovime, et ka meil oleks detailsem pilt, et milles on asi ja kus on probleemid. Pakume oma uurimise tulemusi ka kapole,» ütles Kõlvart.