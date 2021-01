Tallinn toetab ettevõtjaid uue abipaketiga

«Abimeetmete eesmärgiks on vähendada ettevõtjate koormat ning jätta neile kätte võimalikult palju rahalisi vahendeid selleks, et nad saaksid kriisi ületada nõnda, et ei peaks siiski uksi sulgema ja inimesi koondama. Ühtlasi toetab abimeetmete pakett kaude ka paljude linnaelanike töökohtade ja elukvaliteedi taseme säilimist,» selgitas abilinnapea Aivar Riisalu. «Ühe olulise meetmena jätkab linn valitsuse kehtestatud piirangu kehtivuse ajal sporditegevuse toetuse maksmist ning vabastab spordiorganisatsioonid saja protsendi ulatuses linna spordihoonete ja -rajatiste kasutustasudest. Ka alandatakse valitsuse kehtestatud piirangu lõppemise kuu lõpuni sajaprotsendiliselt spordihoonete ja -rajatiste ning huvitegevuseks kasutatavate ruumide üürnikel,» lisas ta.