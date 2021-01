Kiirabi viib haiglast välja kirjutatud koroonapatsiendid tasuta koju

«See teenus on mõeldud Covid- patsientidele, kes kirjutatakse haiglast välja, aga kes võivad veel haigust edasi kanda. Kuna need inimesed kasutavad haiglast kojusõiduks sageli ühistransporti, siis see kujutab endast lisaohtu. Teenus on tasuta ja seda osutab kiirabi,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.

«Arstidele pakume majutust hotellidesse. See on mõeldud nendele meditsiinitöötajatele, kes töötavad nakatunutega, ja kelle perekonnaliikmed kuuluvad riskirühma. Samuti on see mõeldud nendele medtöötajatele, kes on tulnud meile appi teistest omavalitsustest,» ütles linnapea.