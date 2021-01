Poolamets: komisjon arutab, kas võtta eelnõu suure saali menetlusest välja

Poolamets ütles põhiseaduskomisjoni tänase istungi järel Postimehele, et komisjoni hinnangul on see juriidiliselt korrektseim lahendus referendumi küsimuse päevakorrast maha võtmiseks. «Juhul kui ettekandja ei hakka oma ettekannet tegema, siis see automaatselt siirdub järgmise nädala päevakorda,» selgitas Poolamets.

Seega lähipäevil arutab komisjon, kas võtta küsimus üldse riigikogu suure saali menetlusest välja. «Praegu oli päevakord nö lukus ja pidime lahenduse leidma, et kuna peaminister on tagasi astunud, siis on väga raske seda teemat suures saalis arutada ja väga raske on ka EKRE nägemuses seda arutada. Sellises olukorras me tõesti ei tea, kas need hääled, mis eile olid selle otsuse jaoks olemas, kas nad on veel alles. Loomulikult tuleks lasta selgineda nii palju kui võimalik olukorda ja siis edasi minna,» põhjendas põhiseaduskomisjoni esimees.