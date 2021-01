Ülevaade ⟩ Millal hakatakse tavainimesi vaktsineerima ja kes saavad süsti esimesena?

Esimesed perearsti juurde kutsutavad on üle 80-aastased. Järgmised on üle 70-aastased inimesed, kellel on kaasuvad haigused. «Pärast võtame ette kõik patsiendid sõltumata vanusest, kellel on kaasuvad haigused. Siis jõuame kogu elanikkonnani. Kõigepealt peame me ära katma need inimesed, kes on kõige enam ohustatud, ütles Friedemann.