Mullu sai Eesti kodakondsuse üle 750 inimese

Mesilane nentis, et võrreldes tunamullusega on Eesti kodakondsuse saanute arv jäänud samasse suurusjärku. "Samuti ei ole oluliselt muutunud asjaolu, et enam kui pooled Eesti kodakondsuse saanutest on varem olnud määratlemata kodakondsusega ja järgmise suurema hulga kodakondsuse saanutest moodustavad endised Venemaa kodanikud," ütles ta.