Kiik: soovime jätkuvalt panustada koroonakriisi lahendamisse

«Kahtlustus ei ole veel süüdistus ja loomulikult süüdistus ei tähendaks veel ka süüd ehk Keskerakond ilmtingimata teeb siin head koostööd nii uurimisorganitega tõe jalule seadmiseks, välja selgitamiseks. Aga kui vaatame valitsuse liikmeid, siis keegi neist pole seotud sellega, samamoodi laiemalt on meil teovõimeline, tugev parlamendifraktsioon,» vastas Kiik.

«Ehk meie soov on anda oma panus jätkuvalt COVID-19 kriisi lahendamisse, Eesti peamiste sõlmprobleemide lahendamisse, on ta siis majanduslik ebavõrdsus, sotsiaalne ebavõrdsus, tugev regionaalne tasakaal ja väga paljud sarnased väljakutsed, mille eest oleme seisnud viimased neli aastat valitsust juhtides,» lisas ta.

Kiige sõnul on Keskerakonna fraktsioon langetanud põhimõttelise otsuse, et ei lähe taastama ametist lahkunud valitsust, vaid on valmis alustama läbirääkimisi uue koalitsiooni loomiseks.