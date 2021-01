1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon sai ajaloolise lahingulipu

«Eesti Reservohvitseride Kogu on oma olemasolu ajal annetanud üle 20 lipu riigikaitses osalevatele üksustele, aga mitte väga sageli ei õnnestu annetada lippu, mis on päris lahingulipp,» ütles Eesti reservohvitseride kogu esimees major Andres Lilleleht.

Tegemist on 1928. aastal esimesele diviisi suurtükiväele annetatud lipu koopiaga. Lipule on märgitud väeosa kõige kuulsusrikkam ja tähtsam lahing, mis peeti 1919. aasta 23. novembril Dubrovka külas. Dubrovka lahingus anti Vabadussõja võimsaim tulelöök, kus 21 minuti jooksul tulistati välja 1819 mürsku, pärast mida vallutati küla ilma ühegi lasuta.

«Kui te vaatate seda lippu, siis sellel on kaks ristatud suurtükki. Üks on ajalooline ja teine kaasaegne. Meie jaoks sümboliseerib see suurtükiväe pidevat arengut,» ütles suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Marko Tomentšuk.