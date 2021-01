Liberaalse Kodaniku juht Jüristo: nüüd me alles alustame

Kuigi abielureferendumi teema ei ole hetkel riigikogus aktuaalne, siis on Jüristo sõnul keeruline ette kujutada, et uus valitsusliit saaks samast soost paaride kooselu küsimust ignoreerida. «Meie plaan on mõistagi aidata kaasa sellele, et tänane segane seis lõpuks lahenduse leiaks — olgu see siis kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise näol või kooselu määratlemisega perekonnaseaduses abielu kõrval. Loomulikult ei tee me saladust sellestki, et lõpuks on meie eesmärgiks ikkagi abieluvõrdsus,» selgitas ta.