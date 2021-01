SEIREUURING ⟩ Võimalus koroonaviirus saada on kuu ajaga kahekordistunud

Seireuuringu juht, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda ütles Postimehele, et testitud on ligi 2250 inimest. Uuringu raames on veel neid, keda ootab test ees.

Praegu testitutest on positiivseid 51. Nende hulgas on seitse inimest juba koroonaviiruse läbi põdenud ning on terveks tunnistatud, kuid nende proov on veel positiivne. «Seega ütleme, et 44 inimest kannavad infektsiooni ja on nakkusohtlikud. See teeb viiruse leviku protsendiks 2,2,» selgitas Kalda Postimehele. Mis omakorda tähendab, et iga 48. inimene on Eestis nakkusohtlik.