GRAAFIK ⟩ Politsei oli mullu jätkuvalt kimpus vägijoogi tarvitajatega

Politsei tegi 2020. aastal 146 611 väljakutset, neist üle 70 000 olid seotud alkoholi tarvitamisega. «Iga teine väljakutse on seotud inimesega, kes on alkoholijoobes või paneb toime oma süüteo alkoholijoobes,» ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. «Probleemiks ei ole alkohol ise, vaid inimene, kes seda tarbib,» märkis Vaher.

«Kui päeval kell kaks leiame autoroolist inimese, kes on purupurjus, siis tegemist ei ole ju inimesega, kes ei hinnanud oma tervislikku seisundit või võttis klaasi veini peale lõunasööki, vaid tegemist on alkohoolikuga, kes osaleb liikluses. Juhtumeid, kus sellise inimese eksimuse tõttu keegi sureb, on päris palju,» ütles Vaher ja lisas, et politsei puutub eelkirjeldatud juhtumitega kokku igapäevaselt.