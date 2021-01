Reoveeuuring kinnitab koroonaviiruse jätkuvat laialdast levikut

Uuringu juhi, TÜ antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on üldine olukord võrreldav möödunud nädalaga ning viiruse levik on endiselt suurem kui pühade-eelsel ajal.

Reoveeuuringust ilmneb, et olukord on Eesti mõnes piirkonnas paranenud, kuid teisal on koroonaviiruse kogus reoveeproovides kasvanud, viidates nakatunute arvu suurenemisele.