Koroonapiirangud ⟩ Ministrid jäid kultuuripiirangute leevendamisel eriarvamusele

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) selgitas Postimehele, et siin on ikkagi mõeldud individuaalset sporti, kus kõigis spordihoonetes, ujulates ja tennisehallides saavad sportlased ühekaupa treenida koos treeneriga - 1+1-reegel. «Hoides omavahel distantsi. See reegel on juba varem kehtinud ja inimesed suutsid seda korralikult täita,» põhjendas Lukas.