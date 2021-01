Politsei otsib Tartumaal kadunud 25-aastast Viktoriat, naise auto leiti töötava mootoriga tee äärest

Täna öösel kella ühe ajal sai häirekeskus teate töötava mootoriga tühjast hõbedast värvi Mazdast Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Sinikülas, mis on umbes umbes 30 kolimeetri kaugusel Tartust. Politseinikud selgitasid välja, et autoga oli samal õhtul mõned tunnid tagasi Tallinnast Tartu suunas sõitma hakanud 25-aastane Viktoria.

Viimane kontakt naisega oli lähedastel kesköö paiku ning tema telefoni positsioneering näitas asukohaks Siniküla piirkonda, kuid praeguseks on naise telefon välja lülitatud.

Viktoria on saleda kehaehitusega ja umbes 160 cm pikk. Naise juuksed on värvitud roosaks ja ta kannab ninaneeti. Viktorial on seljas punane mantel ning tal võib kaasas olla halli värvi kass, keda ta kannab värvilises kandekotis.