Uuel nädalal jätkub Covid-19 vaktsineerimine vähendatud mahus

Laarmani sõnul näitab tekkinud olukord, et algselt valitud võimalikke tarneriske maandav lähenemine vaktsineerimise korraldamisel ja väikese reservi hoidmine on olnud õige. «See võimaldab meil ilma suuremate ümberkorraldusteta jätkata vaktsineerimist ka algaval nädalal, samuti saame tagada esimese doosiga vaktsineeritutele ka teise doosi vastavalt tootja etteantud juhistele,» ütles Laarmann.

Esmapäeval on oodata terviseametisse uue tarnega 6825 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini algselt lubatud 9750 doosi asemel.

Kolme nädala jooksul on Eestis vaktsineeritud esimese vaktsiinidoosiga praeguseks kokku 17 959 inimest. Esimesed tervishoiutöötajad saavad teise vaktsiinidoosi pühapäeval.

Eesti on seni ühinenud Euroopa Liidu Covid-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac), millega on Eestile tellitud kokku 3 177 726 doosi vaktsiini. Valitsus on andnud põhimõttelise heakskiidu Eesti ühinemisele kõigi seitsme Euroopa Liidu ühishankes oleva vaktsiinitootja eelostulepingutega.