Teedel võib olla ootamatut libedust

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked või sõidujälgede vahel soola-lumesegused. Kohati on teedel lumisemaid ja jäisemaid teelõike, mis võivad põhjustada ootamatut libedust. Kõrvateed on talviselt lumised.