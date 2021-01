Opositsiooni langev EKRE kavatseb uue võimuliidu tööd obstruktsiooniga takistada

Riigikogu liige Mart Helme ütles kolmapäevasel istungil, et juhul kui uus võimuliit kavatseb looma hakata näiteks vihakõneseadust, teeb EKRE 10 000 parandusettepanekut. «Aga mitte teemal, kas me peaksime Venemaa mõjusfääri minema, vaid sisulistel teemadel. Sisulised. Nii, et neid ei ole võimalik ka kõrvale heita,» märkis Helme.

Plaanis obstruktsiooni ära kasutada ka teiste eelnõude peatamiseks. «Kui te tulete kooseluseaduse rakendusakte tooma, teeme teile täpselt sedasama. Ja kui te tulete siin immigratsiooni juradega – ja me teame, et te tulete –, siis me teeme teile täpselt sedasama. Me ajame selle asja totaalselt umbe,» ütles Helme ja lisas: «Te jooksete siit minema. Te tahate ühel päeval valitsusest ära minna, sellepärast et teil on nii paha.»

Euroopa parlamendi liikme Jaak Madisoni sõnul tuleb riigikogus EKREl hakata obstruktsiooniga peatama mis tahes eelnõusid. «Olgu see ükskõik mis eelnõu, olgu see kasvõi tavaline, mingi maksuseaduse muudatus – lihtsalt teetegi 1000 muudatusettepanekut ja hakkate läbi hääletama, et lihtsalt pidurdada selle valitsuse töövõimet,» ütles Madison reedel portaalis Objektiiv ilmunud intervjuus.

Madison lisas, et juhul kui Eesti parlamenti tuleb migratsiooni pakt, millega Euroopa komisjon tuli välja 23. septembril, tuleb avalikkus selle vastu keerata ning teha petitsioone ja rahva meeleavaldusi. Võimalus on ka obstruktsiooni ära kasutada. «Üheksa ja poolt tuhat muudatusettepanekut – pole probleemi, teeme samamoodi,» ütles Madison.