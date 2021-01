Ratas: Euroopa Liit peab Navalnõi vahistamisele tugevalt reageerima

«Oktoobris mõistsime Euroopa Ülemkogus hukka Aleksei Navalnõi vastu toime pandud mõrvakatse ja kutsusime Venemaa ametivõime üles tagama erapooletu rahvusvahelise uurimise, et tuua vastutavad isikud kohtu ette. Nüüd peeti Moskvasse naasmisel kinni hoopis Navalnõi ise, mis ei aita rahvusvahelisele ja läbipaistvale lahendusele kuidagi kaasa,» kirjutas veel ametis olev Ratas sotsiaalmeedias.

Ratase sõnul on Venemaa käitumine ebademokraatlik. «Opositsioonilisi hääli tuleb kuulata ja nendega dialoogi arendada, mitte neid maha suruda. Eesti on Navalnõiga solidaarne ja me nõuame viivitamatult tema vabastamist. Peame Euroopa Liidus kiiresti ja tugevalt reageerima,» lisas Ratas.