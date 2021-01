Esmaspäeval algab Tallinna kaasava eelarve rahvahääletus

Kaasava eelarve ideede rahvahääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane inimene, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn, edastas linnavalitsus. Iga hääletusel osalev inimene saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma elukohajärgses linnaosas. Näiteks kodanik, kes on registreeritud Kristiine linnaosas, ei saa hääletada Pirita, Nõmme või mõnes teises linnaosas pakutud ideede üle. Hääletada saab internetis ja paberkandjal linnaosavalitsustes kohapeal. Kaasava eelarve kodulehel saab hetkel ideedega tutvuda, hääletuse lingid aktiveeruvad esmaspäeva hommikul.

Kui esialgu suunati ekspertkomisjoni edasi 99 ideed, siis selgus, et üks kesklinnas esitatud idee läheb töösse juba väljaspool kaasavat eelarvet, seega on hääletusel ühtekokku 98 ideed. Nii saab Kesklinnas hääletada 17, Lasnamäel ja Kristiines kummaski 16, Põhja-Tallinnas 13, Haaberstis 12, Nõmmel 11, Mustamäel 8 ja Pirital 5 idee poolt. Selleks, et hääletus omaks jõudu, peaks igas linnaosas hääletusel osalema kindel minimaalne arv linlasi: Kristiines, Nõmmel ja Pirital 500 hääletajat, Haaberstis, Kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas vähemalt 1000 inimest ning Lasnamäel on selleks lävendiks 1500.