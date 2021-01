Intervjuu ⟩ Sven Sakkov liitlassuhetest: kui meid ei nähta pereliikmena, siis meil on probleem

Jaak Jõerüüt ütles koroonaajastu diplomaaditöö kohta, et sellises « ekstreemolukorras võivad nii tegutsemine kui ka analüütiline peamurdmine olla kaugelt huvitavamad kui rahulik rutiin, mis on oma halluses masendav » . Kas taoline seiklushimu ajendas ka teid vastu võtma kutse Soome suursaadikuks asuda?

Ega ma kavatsenud ju eluajaks Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskusesse jääda. Viieaastasest lepingust oli kolm aastat ära oldud. Minu arust on väga tervislik teha täiesti uusi asju. Selliseid muutusi olen ma ka varem teinud. Olin kaitseministeeriumis 18 aastat, millest viimased 8 aastat asekantsler, mis on kaks korda liiga pikk aeg ühte tööd teha. Selleks, et areneda, on inimesel vaja vahepeal vaimset reset'i ning tegeleda muude asjadega.