Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja dr Mait Altmets kinnitab, et Regionaalhaigla naistehaiguste osakond on hetkel tõesti karantiinis ja et uusi patsiente nendesse ruumidesse praegu vastu ei võeta. «Patsiente on osakonnas sees 16 ja nakkus edasine levik ei ole täielikult välistatud,» lausus dr Altmets. Rakendatud on ennetavat isolatsiooni, töötajad kasutavad patsientidega kokkupuutel kõiki nõutud isikukaitsevahendeid ja toimub täiendav pindade desinfitseerimine.