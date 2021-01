Norra: vaktsiini ja kaitsesüsti järgsete surmajuhtude vahel pole seost

Norras on seni teatatud 33 surmast esimese vaktsiinidoosi saanud vanainimeste seas. Kokku on Norras alates detsembri lõpust kaitsesüsti saanud üle 48 000 inimese.

Seni on põhjalikumalt uuritud 13 juhtumit ja tuvastatud, et need olid kõik väga vanad, põdurad ja raskelt haiged inimesed, märkis Norra tervishoiuameti direktor Camilla Stoltenberg.

«Mis puudutab põhjuseid, siis ei ole mingit analüüsi veel tehtud,» lisas ta.

«On oluline meeles pidada, et Norras sureb hooldekodudes päevas keskmiselt 45 inimest, seega pole ilmselge, et see kujutaks endas ülemäärast suremust või oleks seotud vaktsiinidega,» lisas ta.

Norra võimud on rõhutanud, et arstid peavad juhtumipõhiselt hindama, kas väga põdurad või väga haiged patsiendid peaksid kaitsesüsti saama. Sama on soovitanud ka mitme teise riigi tervishoiuvõimud.

«Ei ole võimatu, et osa neist, kes on vaktsiini saanud, on niivõrd põdurad, et võib-olla oleks pidanud asja kaaluma ja neile vaktsiini mitte andma, sest nad on nii haiget, et neil võivad olla hullemad kõrvalnähud,» lausus Stoltenberg.

Norra ravimiamet teatas läinud nädalal, et mRNA vaktsiinide tavapärased kõrvalnähud, nende seas palavik ja iiveldus, võivad olla panustanud mõne nõrga tervisega patsiendi surma.