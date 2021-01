Kaljulaid ületas OECD juhi valimistel esimese takistuse

Välisministeeriumi pressiesindaja Angelika Lebedev kinnitas ERRile , et 7. ja 8. jaanuaril Pariisis toimunud esimese vooru konsultatsioonide järel said vähima toetuse Tšehhi ning Poola kandidaat, kes seejärel oma kandidatuuri taandasid.

2006. aasta juunist ehk viimased 14 aastat OECD peasekretärina töötanud Mehhiko endine rahandusminister Angel Gurría teatas eelmise aasta 10. juulil, et ei kandideeri enam organisatsiooni juhiks. Gurria taandumise taga on asjaolu, et Mehhiko soovib suurendada võimalusi saada endale hoopis Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) juhi koht. 2013. aastast WTOd juhtinud Brasiilia diplomaat Roberto Azevêdo paneb ameti maha 31. augustil. Mehhiko on sellele kohale välja käinud Jesús Seade kandidatuuri.