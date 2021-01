Lääne-Eestis tohib minna merejääle

Lääne prefektuuri piirivalve välijuhi Janek Pinta sõnul on viimase nädala külmakraadid aidanud tublisti kaasa jää paksenemisele Lääne-Eesti rannikualadel ning alates teisipäevast on Läänemaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Hiiumaal merejääle minek lubatud, edastas Lääne prefektuur.

«Viimaste päevade jääluure on näidanud, et Lääne-Eesti rannikualal on jääkate saavutanud piisava paksuse, et lubada jääle minek,» ütles Pinta.