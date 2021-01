Koalitsioonikõnelused ⟩ Jürgen Ligi: rääkisime läbi eestikeelse õpetamise, mitte eesti keele õpetamise üle

«Ma olen seda häma pidanud taluma neli aastat – alates sellest, kui tabasin ära võimaluse välja tulla. Polnud lihtsalt olnud varem aega teraselt kuulata ja haridusministeeriumi polnud tekkinud mingit päevakorda. Aga ettepaneku tegemisest peale on selle vastu olnud kõik praegused koalitsioonierakonnad, osa ilmselt konjunktuursetel kaalutlustel. Kaks neist on aga pea kogu iseseisvusaja hoidnud haridusportfelli ja määranud päevakorra.»

Ligi jätkas: «Ajalugu on siin oluline. 2019. pidanuks see olema ühiskonna suurim muutus. Isegi Yana Toom (KE) võttis toru ja tunnistas, et tuleb ära teha, venelased saavad lihtsalt nii halba haridust. Aga rahvuskonservatiivid tegid kiire kokkuleppe meelitada KE valijat, kel on vanaviisi mugavam. Ja meie eelnõu on kolm korda maha hääletatud, selle asemele tehtud arengukava ja eesti keele juttu ja erikomisjon - [Mihhai] Stalnuhhini (KE) juhtimisel. 2021. võttis toru ka [Mihhail] Kõlvart (KE), aga teda ma ei tea päris tsiteerida. Venelaste konkurentsivõime huvi on ta tunnistanud.»