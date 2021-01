Rohelised leiavad, et riigikogu sotsiaalkomisjoni väide, nagu sõltuks eutanaasia üle arutlemine mingil moel palliatiivse ravi kitsaskohtade lahendamisest või et viimased on mingil kujuteldaval skaalal miskit moodi tähtsamad, ei pea paika. Mõlemad on tähtsad, sest kõiki vaevusi ja haigusseisundeid ei saa ka palliatiivraviga vähendada talutavale tasemele, kus inimene tunneb end iseendana.