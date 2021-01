Viroloog Merits: maski peab kandma ka immuunne inimene

«Praegu me teame, et vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud teatud perioodi jooksul ei haigestu või haigestuvad väga harva. Eriti vaktsineeritute ja samuti ka läbipõdenute puhul me ei tea, kas nad nakatuvad ja kas nad võivad viirust üle kanda. See on hetkel teadmiste auk,» nentis Merits.

Professor Andres Merits FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Viroloog lisas, et vaktsiini saavad praegu ainult arstid ja eakad. Esimeste puhul puutuvad nad viirusega tõenäolisemalt rohkem kokku kui ülejäänud rahvastik ning võivad seeõttu ka oma patsiente nakatada. Eakate puhul võib aga nende kehvema tervise tõttu olla vaktsiin vähem efektiivsem. Seepärast on Meritsa sõnul oluline solidaarsus.

«Väga keeruliseks muutub olukord, kui kolmandik inimesi kannab maske, kolmandik ei kanna sellepärast, et ei taha, ja kolmas kolmandik sellepärast, et ei pea. Ühtegi mõistlikku meetodit kasutamata jätta ei saa. Me pole sellises olukorras, et saaks seda endale lubada.»

Iga mask ei päästa

Oluline on ka meeles pidada, et iga näokate viiruse levikut ei takista. Riidest maski puhul peab vaatama, et see peaks vastu korduvale pesule ja 60-kraadisele kuumusele. Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Kerstin-Gertrud Kärblane soovitab tutvuda maski sertifikaaditähistega terviseameti veebilehel.

«Riidest korduvkasutatavaid maske soovitame rohkem kasutada tervetel, riskigruppi mittekuuluvatel inimestel, kes ei hoolda ega ravi ka Covid-haigestunut,» rääkis Kärblane.

«Isetehtud maski puhul on väga oluline materjal, millest see tehtud on. See peaks olema tehtud tihedalt kootud materjalist ja WHO andmetel võiks koosneda kahest või kolmest kihist. Meditsiinilist või kirurgilist maski peaksid eelistama Covid-19 haiged, tema ravi või hooldamisega tegelevad isikud või siis need, kellel esinevad mõned haigussümptomid või kes ise kuuluvad riskigruppi.»