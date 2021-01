Euroopa Parlament: EL peab vaktsiinide osas koostööd tegema

Sõnavõtjad mõistsid ka hukka niinimetatud tervisenatsionalismi, kus liikmesriigid üritavad sõlmida paralleelseid lepinguid vaktsiinide hankimiseks, et tagada endale teistest liikmesriikidest rohkem vaktsiinidoose. Parlamendiliikmed on veendunud, et EL peab reageerima ühiselt ja solidaarselt ning tegema koostööd kõigis vaktsiine puudutavates küsimustes.