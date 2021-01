Reps: Ühtse Venemaaga sõlmitud leppe prügikasti viskamisega on kogu aeg keeruline olnud

Praegu Reformierakonnaga koalitsioonikõnelusi pidav Reps tõdes «Esimeses stuudios», et Ühtse Venemaaga sõlmitud leppe prügikasti viskamisega on Keskerakonnal kõik need aastad olnud väga keeruline. «Kõik vaatavad tagasi ja ütlevad, et ühel õigel hetkel oleks pidanud ära viskama. Siis pärast seda oleme kuidagi mediteerinud selle otsas. Ei ole nagu seda õiget ajendit olnud,» rääkis Reps.