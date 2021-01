Ratas: nakatumiskordaja on jõudnud alla ühe

Nakatumiskordaja on jõudnud alla 1, kõikudes 0,9 ja 0,95 vahel. «Mida rohkem see näitaja veelgi väheneb, seda väiksemaid piiranguid argielule edaspidi vajame,» selgitas peaminister Jüri Ratas sotsiaalmeedias.

Ometi on koroonaviirusega haigestumus Eestis jätkuvalt niivõrd kõrgel tasemel, et Eestis püsib tervishoiualane hädaolukord. «Muret teeb, et haigestumine on oluliselt kasvamas Pärnumaal ning endiselt levib viirus laialdaselt Harjumaal ja Ida-Virumaal,» kirjutas Ratas.