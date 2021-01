Tallinnas avaldatakse meelt Vene opositsiooniliider Navalnõi toetuseks

Sel laupäeval korraldatakse kogu maailmas meeleavaldusi, kus nõutakse Navalnõi viivitamatut vabastamist ning otsustava surve avaldamist Kremlile, et see lõpetaks kodanike põhiõiguste ja -vabaduste piiramise.

Meeleavalduse ühe korraldaja kodanikuaktivist Sergei Metlevi sõnul on Eestis palju inimesi, kes jälgivad Venemaal toimuvat, kellel on seal sõpru ja sugulasi ning kes peavad seepärast oma moraalseks kohuseks toetada venemaalaste püüdu vabaduse ja inimsõbraliku riigi poole.

«Mind ajas endast välja see metsik ebaõiglus, et täiesti süütu inimene pannakse puuri. Ma tunnen teda isiklikult juba aastaid. Mäletan, kuidas ta toetas minu kandidatuuri Himki linnapea kohale. Aleksei külastas Himkit isiklikult koos oma meeskonnaga, aitas teha agitatsiooni, selgitas, miks korrumpeerunud võim tuleb välja vahetada,» rääkis Tširkova.

Tširkova ütleb, et Navalnõi puhul on tegemist imelise inimesega, kes on julge, aus ja väga abivalmis ja lisaks suurepärase huumorisoonega. «Just selliseid poliitikuid Venemaa vajab. Ma usun, et kõik koos saavutame Aleksei vabastamise,» oli Tširikova lootusrikas.